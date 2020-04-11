Клубы НБА хотят убедить лигу перенести драфт-2020 на более поздний срок

Клубы НБА планируют уговорить руководство лиги перенести церемонию драфта-2020 на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса, сообщил инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

По информации источника, в клубах надеются, что даты проведения драфта удастся сдвинуть как минимум до 1 августа, а в случае, если сезон-2019/20 будет возобновлен, драфт, скорее всего, будет проведен в сентябре.

Таким образом, у клубов появится шанс на просмотр потенциальных новичков в привычном режиме. В данный момент команды могут проводить только виртуальные собеседования.