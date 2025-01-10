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«Кливленд» переиграл «Торонто», Гарлэнд набрал 40 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кливленд» выиграл у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 132:126.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Торонто» — 132:126 (27:33, 34:28, 37:42, 34:23)

К: Гарлэнд (40), Э. Мобли (21 + 11 подборов), Леверт (18), Аллен (18 + 15 подборов).

Т: Барнс (24 + 10 подборов), Буше (23 + 12 подборов), Барретт (20), Пелтль (17).

«Детройт» — «Голден Стэйт» — 104:107 (23:25, 24:32, 27:25, 30:25)

Д: Каннингем (32), Бизли (21), Харрис (13).

Г: Хилд (19), Карри (17 + 10 подборов), Джексон-Дэвис (14 + 10 подборов), Шредер (13), Сантос (13).

«Орландо» — «Миннесота» — 89:104 (18:29, 21:23, 23:26, 27:26)

О: Битадзе (15), Хьюстан (14), Колдуэлл-Поуп (13), Энтони (12).

М: Рэндл (23 + 10 подборов), Эдвардс (21), Рид (16), Дивинченцо (12).

«Даллас» — «Портленд» — 117:111 (20:28, 33:30, 28:31, 36:22)

Д: Харди (25), Вашингтон (23 + 14 подборов), Лайвли (21 + 16 подборов), Динуидди (17).

П: Саймонс (22), Шарп (22), Хендерсон (20).

Баскетбол
НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Торонто Рэпторз
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