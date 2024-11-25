Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 06:10

«Кливленд» выиграл у «Торонто»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Кливленд» дома обыграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:108.

У хозяев 75 очков на троих набрали Тай Джером (26), Донован Митчелл (26) и Джарретт Аллен (23). У гостей 18 очков на счету Скотти Барнса и Грэйди Дика.

«Кливленд» лидирует в таблице Восточной конференции с 17 победами в 18 матчах. «Торонто» на 13-й строчке — 13 поражений и 4 победы.

НБА. Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Торонто» — 122:108 (38:22, 27:33, 31:35, 26:18)

25 ноября. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Торонто Рэпторз
Читайте также
СМИ сообщили об аресте фигуранта дела о поставках «Калашникову» бракованных деталей
Россиянка Лысенко победила в кейрине на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Гол Головина помог «Монако» обыграть «Брест» в 12-м туре лиги 1
Победу красно-белых над «Локо» назвали незаслуженной. Что происходит в «Спартаке»
Под Саратовом задержан подозреваемый в убийстве мужчины при дорожном конфликте
Популярное видео
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Торпедо»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 16-го тура 23 ноября
«Балтика» — «Родина»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Тюмень»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Урал»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Дубль Даку в матче «Рубин» — «Акрон»: видео голов
«Сочи» — «Уфа»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Серебряков обменян в «Авангард»
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Лучших легионеров КХЛ соберут в сборную на КПК / Травма Овечкина
Новое поражение «Авангарда»
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
Лакросс от Кузнецова и Хохлачев в «Сочи»
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Майами» в овертайме победил «Даллас»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости