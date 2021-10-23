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«Кливленд» проиграл «Шарлотт», «Вашингтон» вырвал победу у «Индианы»

05:51

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Индиану» (135:134 ОТ) в матче регулярного чемпионата НБА.

В других встречах «Орландо» проиграл «Нью-Йорку» (96:121), «Шарлотт» на выезде выиграл у «Кливленда» (123:112), «Бостон» потерпел поражение от «Торонто» (83:115), «Бруклин» переиграл «Филадельфию» (114:109).

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Нью-Йорк» — 96:121 (16:36, 19:29, 29:21, 32:35)

О: Ф. Вагнер (16), Бамба (15 + 10 подборов), Саггс (14).

Н: Рэндл (21 + 10 подборов), Фурнье (18), Куикли (16).

«Вашингтон» — «Индиана» — 135:134 OT (32:36, 41:37, 33:23, 17:27, 12:11)

В: Динуидди (34), Кузма (26 + 11 подборов), Нето (18), Бертанс (17).

И: Тернер (40 + 10 подборов), Брогдон (28), Сабонис (28).

«Кливленд» — «Шарлотт» — 112:123 (30:27, 29:27, 30:36, 23:33)

К: Секстон (33), Рубио (15 + 10 передач), Мобли (13), Маркканен (13).

Ш: Бриджес (30), Убре (25), Хэйворд (18).

«Бостон» — «Торонто» — 83:115 (23:23, 24:28, 17:33, 19:31)

Б: Тейтум (18), Ричардсон (12), Хорфорд (11 + 11 подборов).

Т: Барнс (25 + 13 подборов), Трент (20), Ачиува (15 + 15 подборов).

«Филадельфия» — «Бруклин» — 109:114 (34:28, 28:27, 29:30, 18:29)

Ф: Сет Карри (23), Харрис (23), Эмбиид (19).

Б: Дюрант (29 + 15 подборов + 12 передач), Олдридж (23), Харден (20).

«Хьюстон» — «Оклахома-Сити» — 124:91 (34:21, 35:26, 31:26, 24:18)

Х: Вуд (29 + 14 подборов), Гордон (22), Портер (20).

О: Гилджес-Александер (13), Мускала (13), Уильямс (12).

«Чикаго» — «Нью-Орлеан» — 128:112 (28:17, 37:30, 27:28, 36:37)

Ч: Лавин (32), Дерозан (26), Болл (17 + 10 подборов + 10 передач).

Н: Ингрэм (26), Грэм (21), Валанчюнас (18).

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Евгений Козинов все материалы автора
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