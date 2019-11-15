«Кливленд» проиграл «Майами», несмотря на дабл-дабл Лава
04:57
«Кливленд» на своем паркете проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата Евролиги (97:108). «Хит» выиграл вторую встречу кряду, а «Кавальерс» потерпел второе поражение подряд.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Кливленда» Кевин Лав, оформивший дабл-дабл.
НБА
Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Майами» — 97:108 (22:34, 22:34, 30:26, 23:14)
К: Лав (21 + 10 подборов), Секстон (15), Нэнс (14).
М: Нанн (23), Адебайо (16 + 15 подборов), Хирро (16).
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