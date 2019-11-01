«Кливленд» продлит контракт с генеральным менеджером
18:04
«Кливленд» договорился о подписании долгосрочного соглашения с генеральным менеджером клуба Коби Альтманом, утверждает в Twitter инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.
Альтман заняла эту должность в 2017 году. До этого он работал в руководстве «Кавальерс» в течение нескольких лет. С сентября 2016 года Альтман занимал должность ассистента генерального менеджера.
Cleveland Cavaliers general manager Koby Altman has agreed to a long-term contract extension, league sources tell ESPN.— Adrian Wojnarowski (@wojespn) November 1, 2019
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