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«Кливленд» продлит контракт с генеральным менеджером

18:04
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«Кливленд» договорился о подписании долгосрочного соглашения с генеральным менеджером клуба Коби Альтманом, утверждает в Twitter инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски.

Альтман заняла эту должность в 2017 году. До этого он работал в руководстве «Кавальерс» в течение нескольких лет. С сентября 2016 года Альтман занимал должность ассистента генерального менеджера.

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