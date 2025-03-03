«Портленд» в овертайме уступил «Кливленду», Авдия оформил трипл-дабл

«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме уступил «Кливленду» со счетом 129:133.

Самым результативным на паркете стал форвард «Кавальерс» Деандре Хантер, набравший 32 очка. У «Блэйзерс» форвард Дени Авдия набрал 30 очков, сделал 12 подборов и 10 передач.

«Портленд» с 27 победами в 61 матче занимает 12-е место в Западной конференции, «Кливленд» с 50 победами в 60 играх — на первой строчке «Востока».

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Портленд» — 133:129 ОТ (24:27, 18:27, 37:35, 40:30, 14:10)

2 марта. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».