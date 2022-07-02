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«Кливленд» подпишет с разыгрывающим Гарлэндом крупнейший контракт в истории клуба

Иван Шитик
Корреспондент
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Разыгрывающий «Кливленда» Дариус Гарлэнд подпишет с клубом продление контракта на максимальных условиях, сообщил ESPN агент игрока Рич Пол.

Новый контракт 22-летнего Гарлэнда на 193 миллиона долларов вступит в силу с сезона-2023/24. Общая сумма может увеличиться до 231 миллиона, если он попадет в символическую сборную предстоящего сезона.

В прошедшем году 5-й пик «Кливленда» на драфте-2019 набирал в среднем по 21,7 очка, 8,6 передачи и 1,3 перехвата. Также он был впервые вызван на Матч всех звезд НБА.

БК Кливленд Кавальерс
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