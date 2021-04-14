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«Кливленд» подпишет многолетний контракт с форвардом Ламаром Стивенсом

20:40
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«Кливленд» решил сохранить в составе тяжелого форварда Ламара Стивенса на будущие сезоны, сообщает в Twitter инсайдер Шэмс Чарания. Клуб подпишет многолетний контракт с 23-летним баскетболистом.

Выпускник университета Пенн Стэйт не был выбран на драфте прошлого года. Стивенс провел 37 матчей за «Кливленд» в дебютном сезоне НБА, набирая 4,4 очка и 2,5 подбора за 13 минут

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