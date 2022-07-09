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Сегодня, 05:39

«Кливленд» подписал Рубио, Лопеса и Нето

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кливленд» на официальном сайте объявил о подписании контрактов со свободными агентами Рикки Рубио, Робином Лопесом и Раулом Нето.

С 31-летним Рубио было заключено трехлетнее соглашение на 18,4 миллиона долларов, а с Лопесом и Нето — минимальные контракты на один год.

В прошедшем сезоне Лопес играл за «Орладно», набирая в среднем по 7, 1 очка и 3,5 подбора, Нето выступал за «Вашингтон», набирая в среднем по 7,5 очка и 1,9 подбора, а Рубио в феврале был обменян из «Кавальерс» в «Индиану».

БК Кливленд Кавальерс
Рики Рубио
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