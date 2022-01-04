«Кливленд» подписал Рондо
«Кливленд» объявил о трехстороннем обмене с участием «Лейкерс» и «Нью-Йорка». «Кавальерс» заполучили разыгрывающего защитника Рэджона Рондо.
«Нью-Йорк» получил от «Кливленда» защитника Дензела Валентайна и драфт-права на Ванг Чжелина и Брэда Ньюли, а также денежную компенсацию от «Лейкерс». Клуб из Лос-Анджелеса получил от «Никс» драфт-права на Луи Лабери.
В этом сезоне Рондо сыграл 18 матчей, набирая в среднем по 3,1 очка и 3,7 передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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