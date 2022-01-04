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«Кливленд» подписал Рондо

00:36
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«Кливленд» объявил о трехстороннем обмене с участием «Лейкерс» и «Нью-Йорка». «Кавальерс» заполучили разыгрывающего защитника Рэджона Рондо.

«Нью-Йорк» получил от «Кливленда» защитника Дензела Валентайна и драфт-права на Ванг Чжелина и Брэда Ньюли, а также денежную компенсацию от «Лейкерс». Клуб из Лос-Анджелеса получил от «Никс» драфт-права на Луи Лабери.

В этом сезоне Рондо сыграл 18 матчей, набирая в среднем по 3,1 очка и 3,7 передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора
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