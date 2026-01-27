«Кливленд» выиграл у «Орландо», Митчелл набрал 45 очков

«Кливленд» выиграл у «Орландо» в мате регулярного чемпионата НБА — 114:98. Игра проходила на «Рокет Арене» в Кливленде.

Атакующий защитник Донован Митчелл набрал 45 очков и стал самым результативным игроком встречи.

«Кливленд» одержал четвертую победу подряд и с результатом 28-20 занимает 5-е место в Восточной конференции. «Орландо» идет на 8-й строчке — 23-22.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Орландо» — 114:98 (22:32, 39:24, 30:25, 23:17)

К: Митчелл (45), Э. Мобли (20), Тайсон (14).

О: Банкеро (37 + 10 подборов), Бэйн (19), Блэк (14).