«Кливленд» одолел «Вашингтон», «Орландо» уступил «Далласу»

«Кливленд» на выезде обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НБА (113:108). «Кавальерс», идущие на последней строчке в таблице, одержали вторую победу кряду.

В другой встрече «Даллас» переиграл «Орландо» благодаря дабл-даблу Луки Дончича.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Кливленд» — 108:113 (41:32, 25:29, 21:20, 21:32)

В: Бил (26), Хатимура (17), Браун (11).

К: Секстон (25), Осман (16 + 10 подборов), Гарлэнд (15).

«Орландо» — «Даллас» — 106:122 (18:34, 34:30, 32:27, 32:31)

О: Фурнье (28), Вучевич (27 + 12 подборов), Росс (19).

Д: Дончич (33 + 10 подборов), Клебер (26), Порзингис (24 + 10 подборов).