«Кливленд» обыграл «Хьюстон», «Бруклин» сильнее «Сан-Антонио»

2 марта состоялись очередные матчи регулярного сезона НБА.

«Бруклин» в овертайме на выезде вырвал победу у «Сан-Антонио» (124:113). Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Джеймс Харден, который набрал 30 очков, сделал 14 подборов и отдал 15 результативных передач.

В другом матче дня «Кливленд» на выезде одолел «Хьюстон» (101:90), 39 очков набрал разыгрывающий «Кавальерс» Коллин Секстон.

НБА. Регулярный сезон

«Хьюстон» — «Кливленд» — 90:101 (29:34, 21:17, 20:23, 20:27)

2 марта.

«Сан-Антонио» — «Бруклин» — 113:124 ОТ (21:27, 33:30, 27:24, 27:27, 5:16)

2 марта.