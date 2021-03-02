«Кливленд» обыграл «Хьюстон», «Бруклин» сильнее «Сан-Антонио»
07:32
2 марта состоялись очередные матчи регулярного сезона НБА.
«Бруклин» в овертайме на выезде вырвал победу у «Сан-Антонио» (124:113). Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Джеймс Харден, который набрал 30 очков, сделал 14 подборов и отдал 15 результативных передач.
В другом матче дня «Кливленд» на выезде одолел «Хьюстон» (101:90), 39 очков набрал разыгрывающий «Кавальерс» Коллин Секстон.
НБА. Регулярный сезон
«Хьюстон» — «Кливленд» — 90:101 (29:34, 21:17, 20:23, 20:27)
2 марта.
«Сан-Антонио» — «Бруклин» — 113:124 ОТ (21:27, 33:30, 27:24, 27:27, 5:16)
2 марта.
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