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«Кливленд» обыграл «Денвер», Секстон набрал 25 очков

07:48

«Денвер» (26-12) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА неожиданно уступил «Кливленду» (12-27) — 103:111. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Коллин Секстон, набравший 25 очков.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Денвер» — «Кливленд» — 103:111 (18:23, 24:28, 29:34, 32:26)

Д: Мюррей (24)

К: Секстон (25)

12 января.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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