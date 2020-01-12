«Кливленд» обыграл «Денвер», Секстон набрал 25 очков
07:48
«Денвер» (26-12) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА неожиданно уступил «Кливленду» (12-27) — 103:111. Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Коллин Секстон, набравший 25 очков.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Денвер» — «Кливленд» — 103:111 (18:23, 24:28, 29:34, 32:26)
Д: Мюррей (24)
К: Секстон (25)
12 января.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/
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