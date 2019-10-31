«Кливленд» обыграл «Чикаго», Лав и Томпсон оформили дабл-даблы

«Кливленд» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА (117:111). Тристан Томпсон и Кевин Лав оформили по дабл-даблу.

В других встречах «Орландо» выиграл у «Нью-Йорка» (95:83), а «Филадельфия» обыграла «Миннесоту» (117:95).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Чикаго» — 117:111 (25:26, 25:27, 30:29, 37:29)

К: Томпсон (23 + 10 подборов), Секстон (18), Лав (17 + 20 подборов), Кларксон (17).

Ч: Лавин (16), Маркканен (16), Картер (15), Портер (15).

«Орландо» — «Нью-Йорк» — 95:83 (22:25, 20:19, 30:23, 23:16)

О: Вучевич (21 + 13 подборов), Гордон (15 + 11 подборов), Фурнье (14).

Н: Рэндл (16 + 10 подборов), Портис (12 + 10 подборов), Робинсон (12).

«Филадельфия» — «Миннесота» — 117:95 (32:24, 30:19, 30:35, 25:17)

Ф: Эмбиид (19), Харрис (18), Коркмаз (17).

М: Уиггинс (19), Тиг (15), Напьер (13), Таунс (13).

НБА: таблица регулярного чемпионата, расписание и результаты матчей