«Кливленд» обыграл «Атланту», несмотря на дабл-дабл Янга
05:41
«Кливленд» на своем паркете переиграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА (127:105).
В другой встрече «Орландо» в овертайме одолел «Детройт» (116:112).
НБА
Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Атланта» — 127:105 (33:19, 32:29, 33:32, 29:25)
К: Томпсон (27 + 11 подборов), Секстон (23), Нэнс (23 + 12 подборов).
А: Янг (27 + 12 передач), Коллинз (23), Реддиш (16).
«Орландо» — «Детройт» — 116:112 (32:20, 27:35, 28:26, 21:27, 8:4)
О: Гордон (25), Фульц (22 + 10 передач), Вучевич (19 + 11 подборов).
Д: Вуд (26 + 12 подборов), Макер (18), Снелл (16).