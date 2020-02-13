«Кливленд» обыграл «Атланту», несмотря на дабл-дабл Янга

«Кливленд» на своем паркете переиграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА (127:105).

В другой встрече «Орландо» в овертайме одолел «Детройт» (116:112).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Атланта» — 127:105 (33:19, 32:29, 33:32, 29:25)

К: Томпсон (27 + 11 подборов), Секстон (23), Нэнс (23 + 12 подборов).

А: Янг (27 + 12 передач), Коллинз (23), Реддиш (16).

«Орландо» — «Детройт» — 116:112 (32:20, 27:35, 28:26, 21:27, 8:4)

О: Гордон (25), Фульц (22 + 10 передач), Вучевич (19 + 11 подборов).

Д: Вуд (26 + 12 подборов), Макер (18), Снелл (16).