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Сегодня, 07:41

«Кливленд» подписал с Гарлэндом пятилетний контракт на 193 миллиона долларов

Руслан Минаев
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«Кливленд» объявил о подписании контракта с разыгрывающим Дариусом Гарлэндом, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что новое соглашение рассчитано на 5 лет за которые баскетболист получит 193 миллиона долларов. Общая сумма может увеличиться до 231 миллиона, если Гарлэнд попадет в символическую сборную предстоящего сезона.

В прошедшем году 5-й пик «Кливленда» на драфте-2019 набирал в среднем по 21,7 очка, 8,6 передачи и 1,3 перехвата. Также он был впервые вызван на Матч всех звезд НБА.

БК Кливленд Кавальерс
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