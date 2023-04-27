«Нью-Йорк» вышел во второй раунд плей-офф НБА
«Нью-Йорк» переиграл «Кливленд» в пятом матче первого раунда плей-офф НБА — 106:95. «Никс» выиграли серию — 4-1.
Атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл стал самым результативным игроком встречи, набрав 28 очков.
В полуфинале конференции «Никс» сыграют с победителем пары «Милуоки» — «Майами» (1-3).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
Пятый матч
«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 95:106 (26:33, 25:28, 24:26, 20:19)
К: Митчелл (28), Гарлэнд (21), Леверт (17), Окоро (10).
Н: Брансон (23), Барретт (21), Куикли (19), Рэндл (13), Робинсон (13 + 18 подборов).
Счет в серии: 1-4.
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