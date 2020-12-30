Трипл-дабл Рэндла помог «Нью-Йорку» обыграть «Кливленд»
05:24
«Индиана» проиграла «Бостону» в матче регулярного чемпионата НБА (111:116). «Нью-Йорк» благодаря трипл-даблу Джулиуса Рэндла обыграл «Кливленд» (95:86).
НБА
Регулярный чемпионат
«Индиана» — «Бостон» — 111:116 (26:31, 31:27, 37:25, 17:33)
И: Оладипо (24), Брогдон (19), Уоррен (17).
Б: Тейтум (27 + 11 подборов), Браун (20), Смарт (17).
«Кливленд» — «Нью-Йорк» — 86:95 (15:29, 31:24, 18:18, 22:24)
К: Секстон (20), Драммонд (18 + 17 подборов), Гарлэнд (17).
Н: Рэндл (28 + 12 подборов + 11 передач), Буллок (17), Пэйтон (14).
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