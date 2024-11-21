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«Кливленд» обыграл «Нью-Орлеан», Ривс набрал 34 очка

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кливленд» на своем паркете переиграл «Нью-Орлеан» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:100. «Пеликанс» потерпели третье поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник гостей Антонио Ривс, набравший 34 очка.

«Кливленд» с результатом 16-1 лидирует в Восточной конференции. «Нью-Орлеан» идет на 14-й строчке в Западной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Нью-Орлеан» — 128:100 (29:24, 40:31, 36:18, 23:27)

К: Джером (29), Ньянг (20), Аллен (16 + 11 подборов), Тайсон (16 + 11 подборов).

Н: Ривс (34), Бостон (14), Мисси (12), Пэйтон (11).

21 ноября. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse»

Баскетбол
НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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