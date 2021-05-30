«Кливленд» может обменять разыгрывающего Секстона

Разыгрывающий «Кливленда» Коллин Секстон может начать следующий сезон НБА в составе другой команды. Клуб из Огайо может попытаться обменять летом 22-летнего баскетболиста, если с ним не удастся заключить новый многолетний контракт, сообщает Cleveland.com.

Действующее соглашение Секстона с «Кавальерс» рассчитано до 2023 года, в 2022 году молодой защитник станет ограниченно свободным агентом.

Клуб не готов выдать Коллину по-настоящему большой контракт из-за планов по подписанию соглашения на 100 миллионов с центровым Джарреттом Алленом и из-за форварда Кевина Лава, который будет зарабатывать около 30 млн за сезон до 2023 года.