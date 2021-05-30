«Кливленд» может обменять разыгрывающего Секстона
Разыгрывающий «Кливленда» Коллин Секстон может начать следующий сезон НБА в составе другой команды. Клуб из Огайо может попытаться обменять летом 22-летнего баскетболиста, если с ним не удастся заключить новый многолетний контракт, сообщает Cleveland.com.
Действующее соглашение Секстона с «Кавальерс» рассчитано до 2023 года, в 2022 году молодой защитник станет ограниченно свободным агентом.
Клуб не готов выдать Коллину по-настоящему большой контракт из-за планов по подписанию соглашения на 100 миллионов с центровым Джарреттом Алленом и из-за форварда Кевина Лава, который будет зарабатывать около 30 млн за сезон до 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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