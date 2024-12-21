«Милуоки» проиграл «Кливленду», Адетокунбо оформил дабл-дабл

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«Кливленд» выиграл у «Милуоки» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:101.

Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 34 очка и 14 подборов.

«Кливленд» с результатом 24-4 лидирует в Восточной конференции. «Милуоки» идет на 6-й строчке — 14-12.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Милуоки» — 124:101 (29:20, 40:31, 34:25, 21:25)

К: Митчелл (27), Гарлэнд (16), Э. Мобли (15), Уэйд (15), Джером (13).

М: Я. Адетокунбо (33 + 14 подборов), Миддлтон (14), Боучэмп (10), Б. Лопес (10).