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28 марта, 05:28

«Кливленд» победил «Майами», Голдин не играл

Евгений Козинов
Корреспондент

«Кливленд» выиграл у «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 149:128. Игра прошла на «Рокет Арене» в Кливленде.

Российский центровой «Хит» Влад Голдин участия в этой встрече не принимал по решению тренера.

В других матчах «Индиана» дома проиграла «Клипперс» (113:114), «Бостон» переиграл «Атланту» (109:102), «Мемфис» потерпел поражение от «Хьюстона» (109:119), «Оклахома» выиграла у «Чикаго» (131:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Майами» — 149:128 (40:27, 41:19, 28:41, 40:41)

К: Струс (29), Э. Мобли (23 + 10 подборов), Аллен (18 + 10 подборов), Харден (17 + 14 передач).

М: Хакес (20), Пауэлл (15), Адебайо (14 + 16 подборов), Якучионис (14), Уэйр (14).

«Индиана» — «Клипперс» — 113:114 (42:21, 18:29, 28:36, 25:28)

И: Несмит (26), Топпин (20),Нембхард (13 + 10 передач), Поттер (13).

К: Гарлэнд (30), Леонард (28), Матурин (17), Б. Лопес (16).

«Бостон» — «Атланта» — 109:102 (26:29, 29:31, 32:22, 22:20)

Б: Притчард (36), Тейтум (26 + 12 подборов), Гарза (11).

А: Джонсон (29), Макколлум (21), Александер-Уокер (20).

«Мемфис» — «Хьюстон» — 109:119 (30:32, 19:24, 33:31, 27:32)

М: Проспер (31), Смолл (14), Джексон (14), Спенсер (11 + 10 передач).

Х: Дюрант (25 + 10 передач), Смит (21 + 16 подборов), Томпсон (18).

«Оклахома-Сити» — «Чикаго» — 131:113 (29:32, 33:35, 33:21, 36:25)

О: Гилджес-Александер (25), Уоллес (21), Джейлен Уильямс (18), Джо (15), Митчелл (15).

Ч: Секстон (22), Джонс (21), Окоро (20), Бузелис (15), Миллер (15).

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БК Кливленд Кавальерс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Майами Хит
БК Мемфис Гриззлиз
БК Хьюстон Рокетс
БК Чикаго Буллз
Оклахома-Сити Тандер
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