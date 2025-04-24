«Кливленд» обыграл «Майами» во втором матче первого раунда плей-офф

«Кливленд» переиграл «Майами» во втором матче первого раунда плей-офф НБА — 121:112. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Кавальерс».

Атакующий защитник «Хит» Тайлер Хирро стал самым результативным игроком встречи, набрав 33 очка.

Третий матч в серии состоится на паркете «Майами» в субботу, 26 апреля.

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Второй матч

«Кливленд» — «Майами» — 121:112 (25:24, 43:27, 25:29, 28:32)

К: Митчелл (30), Гарлэнд (21), Э. Мобли (20), Струс (14).

М: Хирро (33), Митчелл (18), Хайсмит (17).

Счет в серии: 2-0.