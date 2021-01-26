«Лейкерс» вырвал победу у «Кливленда», Джеймс набрал 46 очков

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде одолел ««Кливленд» (115:108). Форвард «озерных» Леброн Джеймс стал самым результативным игроком встречи, забросив в корзину своей бывшей команды 46 очков и прибавив к ним 8 подборов и шесть результативных передач.

После этой победы «Лос-Анджелес» продолжает лидировать с 14 победами в 18 встречах, «Кливленд» же занимает 7 место на «Востоке».

Баскетбол. НБА

Регулярный сезон

«Кливленд» — «ЛА Лейкерс» — 108:115 (23:34, 35:31, 31:22, 19:28)