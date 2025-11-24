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24 ноября 2025, 07:53

«Кливленд» переиграл «Клипперс», «Оклахома» победила «Портленд»

Павел Лопатко

«Кливленд» обыграл «Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА — 120:105.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл — у него 37 очков.

«Кливленд» (12 побед, 6 поражений) занимает 3-е место в Восточной конференции, «Клипперс» (5-12) расположился на 12-м месте в Западной конференции.

В другом матче игрового дня «Оклахома» на своем паркете обыграла «Портленд» — 122:95.

Канадский защитник хозяев Шэй Гилджес-Александер набрал 37 очков.

Эта победа стала для «Тандер» девятой подряд. Он лидирует в Западной конференции (17-1), «Портленд» (7-10) занимает 9-е место.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Клипперс» — 120:105 (27:24, 32:28, 33:27, 28:26)

«Кливленд»: Митчелл (37 очков), Мобли (18 + 10 подборов), Хантер (17)
«Клипперс»: Зубац (33 + 18 подборов), Леонард (20), Харден (19)

«Оклахома» — «Портленд» — 122:95 (39:18, 28:28, 29:22, 26:27)

О: Гилджес-Александер (37), Митчелл (21), Джо (10)
П: Грант (21), Авдия (11), Руперт (10)

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НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Лос-Анджелес Клипперс
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
Оклахома-Сити Тандер
Шэй Гилджес-Александер
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