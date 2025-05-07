Баскетбол
7 мая, 04:47

«Индиана» обыграла «Кливленд» во втором матче

Евгений Козинов
Корреспондент
Донован Митчелл (справа).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Индиана» переиграла «Кливленд» во втором матче второго раунда плей-офф НБА — 120:119. Счет в серии стал 2-0 в пользу «Пэйсерс».

Атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл стал самым результативным игроком встречи, набрав 48 очков.

Третий матч на паркете «Индианы» 10 мая. Начало в 02.30 по московскому времени.

НБА. Плей-офф. Второй раунд. Второй матч

«Кливленд» — «Индиана» — 119:120 (32:15, 29:35, 37:34, 21:36)

К: Митчелл (48), Струс (23), Аллен (22 + 11 подборов).

И: Тернер (23), Несмит (23), Халибертон (19), Матурин (19).

7 мая. Кливленд. Rocket Mortgage FieldHouse.

Счет в серии: 0-2

