«Индиана» обыграла «Кливленд» в первом матче серии плей-офф НБА
«Индиана» в первом матче второго раунда плей-офф НБА обыграла на выезде «Кливленд» со счетом 121:112.
Самым результативным на паркете стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 33 очка. У «Пэйсерс» защитник Эндрю Нембхард набрал 23 очка, защитник Тайриз Хэлибертон оформил дабл-дабл (22 очка, 13 передач).
Счет в серии 1-0 в пользу «Индианы». Вторая игра пройдет 7 мая и начнется в 02.00 мск.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
«Кливленд» — «Индиана» — 112:121 (25:36, 33:28, 32:28, 22:29)
5 мая. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».
Счет в серии: 0-1.
Новости