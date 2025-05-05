Баскетбол
5 мая, 03:33

«Индиана» обыграла «Кливленд» в первом матче серии плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент

«Индиана» в первом матче второго раунда плей-офф НБА обыграла на выезде «Кливленд» со счетом 121:112.

Самым результативным на паркете стал защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 33 очка. У «Пэйсерс» защитник Эндрю Нембхард набрал 23 очка, защитник Тайриз Хэлибертон оформил дабл-дабл (22 очка, 13 передач).

Счет в серии 1-0 в пользу «Индианы». Вторая игра пройдет 7 мая и начнется в 02.00 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Кливленд» — «Индиана» — 112:121 (25:36, 33:28, 32:28, 22:29)

5 мая. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

Счет в серии: 0-1.

