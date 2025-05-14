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14 мая 2025, 05:03

«Индиана» обыграла «Кливленд» и вышла в финал конференции

Евгений Козинов
Корреспондент

«Индиана» переиграла «Кливленд» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 114:105. «Пэйсерс» выиграли серию — 4-1.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 35 очков.

В финале Восточной конференции «Индиана» сыграет против победителя пары «Бостон» — «Нью-Йорк» (1-3).

НБА. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч

«Кливленд» — «Индиана» — 105:114 (31:19, 25:33, 20:33, 29:29)

К: Митчелл (35), Э. Мобли (24 + 11 подборов), Хантер (12).

И: Халибертон (31), Сиакам (21), Нембхард (18), Несмит (13 + 13 подборов).

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НБА
БК Индиана Пэйсерс
БК Кливленд Кавальерс
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