«Индиана» обыграла «Кливленд» и вышла в финал конференции
«Индиана» переиграла «Кливленд» в пятом матче второго раунда плей-офф НБА — 114:105. «Пэйсерс» выиграли серию — 4-1.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, набравший 35 очков.
В финале Восточной конференции «Индиана» сыграет против победителя пары «Бостон» — «Нью-Йорк» (1-3).
НБА. Плей-офф. Второй раунд. Пятый матч
«Кливленд» — «Индиана» — 105:114 (31:19, 25:33, 20:33, 29:29)
К: Митчелл (35), Э. Мобли (24 + 11 подборов), Хантер (12).
И: Халибертон (31), Сиакам (21), Нембхард (18), Несмит (13 + 13 подборов).
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