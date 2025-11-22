Баскетбол
Сегодня, 06:15

«Кливленд» обыграл «Индиану»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Кливленд» переиграл «Индиану» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:109. Форвард «Кавальерс» Эван Мобли оформил дабл-дабл — 22 очка и 12 подборов.

В другой встрече «Торонто» разгромил «Вашингтон» — 140:110.

НБА

Регулярный чемпионат

Кубок НБА

Восточная конференция

Группа А

«Кливленд» — «Индиана» — 120:109 (33:31, 29:24, 38:26, 20:28)

К: Митчелл (32), Э. Мобли (22 + 12 подборов), Гарлэнд (20), Хантер (20).

И: Нембхард (32), Сиакам (26), Матурин (21).

«Торонто» — «Вашингтон» — 140:110 (31:20, 26:27, 48:30, 35:33

Т: Ингрэм (24), Барретт (24), Барнс (23), Мамукелашвили (23).

В: Макколлум (20), Джонсон (14), Уитмор (11).

«Бруклин» победил «Бостон», Дёмин набрал 12 очков

Takayama

