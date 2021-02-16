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«Кливленд» и «Денвер» сыграют 20 февраля

21:01

НБА объявила о переносе матча регулярного чемпионата «Кливленд» — «Денвер» со второй половины сезона на 20 февраля.

Матч пройдет в 3 часа ночи 20 февраля по московскому времени. Изначально в это время должна была пройти игра «Денвер» — «Шарлотт».

Ранее, 16 февраля, лига объявила о переносе двух игр «Шарлотт» из-за коронавируса в составе их предыдущего соперника «Сан-Антонио», в том числе и матча с «Денвером» 20 февраля на неопределенный срок.

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