«Хьюстон» на выезде победил «Кливленд»
«Кливленд» на своем паркете проиграл «Хьюстону» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:114.
Центровой «Рокетс» Алперен Шенгюн оформил дабл-дабл — 28 очков и 11 подборов. Он стал самым результативным игроком встречи.
В других матчах «Индиана» переиграла «Шарлотт» (127:118), «Филадельфия» потерпела поражение от «Торонто» (112:121).
НБА
Регулярный чемпионат
«Кливленд» — «Хьюстон» — 104:114 (19:33, 21:24, 30:17, 34:40)
К: Хантер (25), Митчелл (21), Э. Мобли (18).
Х: Шенгюн (28 + 11 подборов), Дюрант (20), А. Холидэй (18), Смит (14).
«Индиана» — «Шарлотт» — 127:118 (38:33, 32:21, 34:30, 23:34)
И: Матурин (24 + 12 подборов), Сиакам (22), Хафф (20), Нембхард (16).
Ш: Книппел (28), Бриджес (25), Болл (18), Коннотон (13).
«Филадельфия» — «Торонто» — 112:121 (28:33, 28:20, 26:44, 30:24)
Ф: Макси (24), Эджкомб (21), Граймс (21).
Т: Ингрэм (22), Барретт (22), Пелтль (19), Куикли (18).