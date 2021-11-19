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«Кливленд» проиграл «Голден Стэйт», «Майами» выиграл у «Вашингтона»

06:02
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«Голден Стэйт» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:98. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 40 очков.

В другой встрече «Майами» обыграл «Вашингтон» — 112:97.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Вашингтон» — 112:97 (21:19, 26:21, 36:30, 29:27)

М: Батлер (32), Адебайо (20), Винсент (18).

В: Бил (30), Кузма (19 + 13 подборов), Кисперт (13).

«Кливленд» — «Голден Стэйт» — 89:104 (29:27, 25:24, 27:17, 8:36)

К: Гарлэнд (25), Лав (17), Уэйд (17).

Г: Карри (40), Бьелица (14), Уиггинс (12).

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Евгений Козинов все материалы автора
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