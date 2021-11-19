«Кливленд» проиграл «Голден Стэйт», «Майами» выиграл у «Вашингтона»
«Голден Стэйт» переиграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА — 104:98. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 40 очков.
В другой встрече «Майами» обыграл «Вашингтон» — 112:97.
НБА
Регулярный чемпионат
«Майами» — «Вашингтон» — 112:97 (21:19, 26:21, 36:30, 29:27)
М: Батлер (32), Адебайо (20), Винсент (18).
В: Бил (30), Кузма (19 + 13 подборов), Кисперт (13).
«Кливленд» — «Голден Стэйт» — 89:104 (29:27, 25:24, 27:17, 8:36)
К: Гарлэнд (25), Лав (17), Уэйд (17).
Г: Карри (40), Бьелица (14), Уиггинс (12).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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