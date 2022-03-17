«Кливленд» проиграл «Филадельфии». Эмбиид оформил дабл-дабл

«Кливленд» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:118. В других матчах «Вашингтон» проиграл «Денверу» (109:127), «Шарлотт» обыграл «Атланту» (116:106).

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Денвер» — 109:127 (28:34, 24:39, 29:31, 28:23)

В: Авдия (19), Порзингис (16), Кисперт (15).

Д: Йокич (29 + 13 подборов), Хайлэнд (17), Моррис (15).

«Шарлотт» — «Атланта» — 116:106 (29:33, 33:34, 23:18, 31:21)

Ш: Болл (22 + 11 передач), Харрелл (20), Розир (18), Бриджес (18).

А: Хантер (21), Капела (17 + 15 подборов), Хертер (16).

«Кливленд» — «Филадельфия» — 114:118 (23:30, 36:42, 31:13, 24:33)

К: Гарлэнд (22), Окоро (17), Леверт (15).

Ф: Эмбиид (35 + 17 подборов), Макси (25), Харден (21 + 11 передач).