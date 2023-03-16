Дабл-дабл Эмбиида помог «Филадельфии» переиграть «Кливленд»

Читать «СЭ» в

«Кливленд» на своем паркете проиграл «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:118. «Сиксерс» одержали шестую победу подряд. Центровой Джоэл Эмбиид набрал 36 очков и сделал 18 подборов, став самым результативным игроком встречи.

В другом матче «Майами» дома обыград «Мемфис» — 138:119.

НБА

Регулярный чемпионат

«Майами» — «Мемфис» — 138:119 (29:27, 34:24, 42:26, 33:42)

Май: Адебайо (26), Хирро (24), Батлер (23).

Мем: Джексон (25), Уильямс (12), Джонс (11), Бэйн (11), Кеннард (11).

«Кливленд» — «Филадельфия» — 109:118 (24:29, 36:26, 23:29, 26:34)

К: Леверт (24), Митчелл (21), Гарлэнд (15), Осман (15).

Ф: Эмбиид (36 + 18 подборов), Харден (28 + 11 передач), Макси (23).