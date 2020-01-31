«Кливленд» дома проиграл «Торонто»

«Вашингтон» обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА (121:107).

В другой встрече «Кливленд» на своем паркете уступил «Торонто» (109:115). «Рэпторз» продлили победную серию до 9 встреч.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Шарлотт» — 121:107 (26:33, 29:27, 31:19, 35:28)

В: Бил (34), Брайант (21), Томас (18).

Ш: Бриджес (23), Розир (21), Вашингтон (15).

«Кливленд» — «Торонто» — 109:115 (26:31, 26:25, 24:32, 33:27)

К: Лав (23), Секстон (23), Гарлэнд (16).

Т: Ибака (26), Лаури (23), Сиакам (19).

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