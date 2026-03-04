«Кливленд» переиграл «Детройт»

«Кливленд» выиграл у «Детройта» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:109. Игра прошла на «Рокет Арене» в Кливленде.

В других встречах «Орландо» выиграл у «Вашингтона» (126:109), «Шарлотт» победил «Даллас» (117:90).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Детройт» — 113:109 (25:27, 29:21, 35:32, 24:29)

К: Тайсон (22), Харден (18), Э. Мобли (18), Шредер (15).

Д: Дюрен (24 + 14 подборов), Харрис (19), Томпсон (16), Грин (13).

«Орландо» -» Вашингтон» — 126:109 (27:24, 30:30, 40:27, 29:28)

О: Банкеро (37), Бэйн (25), Ховард (12).

В: Райли (19), Харди (18), Купер (16), Шэмпени (13).

«Шарлотт» — «Даллас» — 117:90 (31:23, 26:25, 35:24, 25:18)

Ш: Миллер (17), Болл (15), Книппел (13), Джеймс (13), Г. Уильямс (12).

Д: Уильямс (18), Вашингтон (13), Пауэлл (12).