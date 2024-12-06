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«Кливленд» обыграл «Денвер», Йокич оформил трипл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Кливленд» на своем паркете переиграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:114.

Центровой «Наггетс» Никола Йокич оформил трипл-дабл — 27 очков, 20 подборов и 11 передач

«Кавальерс» одержали третью победу подряд и продолжают лидировать в Восточной конференции (20-3). «Денвер» с результатом 11-9 идет на 8-й строчке в Западной конференции.

В другом матче «Даллас» на выезде переиграл «Вашингтон» (137:101). Разыгрывающий защитник «Маверикс» Лука Дончич оформил трипл-дабл — 21 очко, 10 подборов и 10 передач.

НБА

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Даллас» 101:137 (22:31, 28:37, 27:34, 24:35)

В: Брогдон (16), Бэгли (16), Кэррингтон (15).

Д: Ирвинг (25), Дончич (21 + 10 подборов + 10 передач), Гэффорд (16), Граймс (14).

«Кливленд» — «Денвер» — 126:114 (37:27, 29:35, 36:25, 24:27)

К: Митчелл (28), Гарлэнд (24), Леверт (21), Э. Мобли (20).

Д: Йокич (27 + 20 подборов + 11 передач), Портер (24), Дж. Мюррэй (19), Гордон (18).

Баскетбол
НБА
БК Вашингтон Уизардс
БК Даллас Маверикс
БК Денвер Наггетс
БК Кливленд Кавальерс
Никола Йокич
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