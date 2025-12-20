«Чикаго» на выезде переиграл «Кливленд»

«Чикаго» выиграл у «Кливленда» в матче регулярного чемпионата НБА — 136:125. Игра прошла на «Рокет Арене» в Кливленде.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник «Кавальерс» Дариус Гарлэнд — 35 очков.

В других встречах «Нью-Йорк» на своем паркете проиграл «Филадельфии» (107:116), «Бостон» переиграл «Майами» (129:116), «Атланта» потерпела поражение от «Сан-Антонио» (98:126).

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» — «Филадельфия» — 107:116 (29:29, 30:28, 28:31, 20:28)

Н: Брансон (22), Таунс (22 + 11 подборов), Робинсон (21 + 16 подборов), Бриджес (21).

Ф: Макси (30), Эджкомб (23), Драммонд (14 + 13 подборов).

«Бостон» — «Майами» — 129:116 (30:29, 28:29, 34:31, 37:27)

Б: Уайт (33), Браун (30), Хаузер (15), Саймонс (14).

М: Уэйр (24 + 14 подборов), Пауэлл (18), Якучионис (17), Адебайо (16 + 10 подборов).

«Кливленд» — «Чикаго» — 125:136 (32:32, 23:34, 44:35, 26:35)

К: Гарлэнд (35), Проктор (16), Томлин (15), Аллен (14 + 12 подборов).

Ч: Бузелис (24), Вучевич (24 + 15 подборов), Гидди (17), Джонс (16).

«Атланта» — «Сан-Антонио» — 98:126 (19:32, 25:36, 28:34, 26:24)

А: Александер-Уокер (23), Джонсон (17 + 11 подборов), Дэниэлс (11), Рисаше (11).

С: Вембаньяма (26 + 12 подборов), Васселл (18), Касл (17).