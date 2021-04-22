«Кливленд» выиграл у «Чикаго», трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Голден Стэйт»

«Вашингтон» выиграл у «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА (118:114). Разыгрывающий защитник «Уизардз» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл.

В других встречах «Кливленд» переиграл «Чикаго» (121:105), «Торонто» обыграл «Бруклин» (114:103), «Филадельфия» проиграла «Финиксу» (113:116), «Индиана» одержала победу над «Оклахомой» (122:116).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Чикаго» — 121:105 (34:12, 27:32, 38:28, 22:33)

К: Секстон (30), Гарлэнд (25), Лав (15).

Ч: Маркканен (16), ?Уайт (14), Янг (14).

«Вашингтон» — «Голден Стэйт» — 118:114 (38:20, 22:38, 26:35, 32:21)

В: Бил (29 + 10 подборов), Бертанс (19), Гэффорд (19 + 10 подборов), Нето (18), Уэстбрук (14 + 20 подборов + 10 передач).

Г: Убре (24), Пул (22), Бэйзмор (19), Карри (18).

«Торонто» — «Бруклин» — 114:103 (23:36, 33:22, 36:23, 22:22)

Т: Сиакам (27), Ануноби (25), Ванвлит (17).

Б: Ирвинг (28 + 11 подборов), Браун (21 + 14 подборов), Харрис (14).

«Индиана» — «Оклахома-Сити» — 122:116 (34:28, 33:29, 26:29, 29:30)

И: Брогдон (29 + 15 подборов), Леверт (28), Бриссетт (23).

О: Бэйзли (26), Михайлюк (20), Уильямс (15).

«Филадельфия» — «Финикс» — 113:116 (29:28, 25:26, 22:23, 37:39)

Фил: Эмбиид (38 + 17 подборов), Грин (18), Макси (14).

Фин: Пол (28), Букер (19), Бриджес (18).