«Кливленд» переиграл «Бруклин», «Филадельфия» одолела «Бостон»

«Кливленд» во втором овертайме выиграл у «Бруклина» в матче регулярного чемпионата НБА (147:135).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Даллас» — 112:124 (28:37, 35:28, 29:28, 20:31)

«Кливленд» — «Бруклин» — 147:135 2ОТ (28:23, 23:26, 36:29, 26:35, 14:14, 20:8)

«Филадельфия» — «Бостон» — 117:109 (32:25, 26:36, 28:31, 31:17)

«Атланта» — «Детройт» — 123:115 (29:31, 16:21, 33:40, 28:14, 17:9)

«Торонто» — «Майами» — 102:111 (23:29, 35:27, 25:32, 19:23)