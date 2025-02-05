Дабл-Дабл Митчелла принес «Кливленду» победу над «Бостоном»

«Кливленд» на своем паркете переиграл «Бостон» в матче регулярного чемпионата НБА — 112:105.

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Кавальерс» Донован Митчелл, оформивший дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов. Лучший у «Селтикс» — форвард Джейсон Тейтум, набравший 22 очка.

В других матчах «Бруклин» выиграл у «Хьюстона», «Торонто» дома уступил «Нью-Йорку», «Чикаго» переиграл «Майами».

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Бостон» — 105:112 (15:28, 29:26, 31:33, 30:25)

К: Митчелл (31 очко + 10 подборов), Гарленд (25), Аллен (17 очков + 18 подборов), Мэррилл (12).

Б: Тейтум (22), Уайт (20), Порзингис (19), Браун (16), Хорфорд (13 очков + 10 подборов).

5 февраля. Кливленд. «Rocket Mortgage FieldHouse».

«Бруклин» — «Хьюстон» — 99:97 (22:23, 22:23, 27:21, 28:30)

Б: Джонсон (22), Клэкстон (14), Эвбуомван (14).

Х: Шенгюн (24 очка + 20 подборов), Брукс (16), Шеппард (16), Грин (13), Уитмор (12).

5 февраля. Нью-Джерси. «Barclays Center».

«Торонто» — «Нью-Йорк» — 115:121 (34:30, 17:38, 35:30, 29:23)

Т: Барнс (23), Шед (16), Дик (14), Уолтер (13), Олиник (11).

Н: Брансон (28), Таунс (27 очков + 20 подборов), Ачиува (17), Бриджес (17), Харт (15).

5 февраля. Торонто. «Scotiabank Arena».

«Чикаго» - «Майами» — 133:124 (32:37, 28:33, 34:33, 39:21)

Ч: Бузелис (24), Гидди (24), Уайт (22), Досунму (21), Вучевич (12 очков + 10 подборов).

М: Адебайо (23), Хирро (23), Йович (20), Уэйр (17 очков + 12 подборов), Жак (14).

5 февраля. Чикаго. «United Center».