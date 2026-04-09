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9 апреля, 04:37

«Кливленд» победил «Атланту»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Кливленд» выиграл у «Атланты» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:116.

В других встречах «Орландо» победил «Миннесоту» (132:120), «Детройт» одержал победу над «Милуоки» (137:111).

НБА

Регулярный чемпионат

«Орландо» — «Миннесота» — 132:120 (34:32, 29:21, 38:30, 31:37)

О: Банкеро (20), Бэйн (18), Ф. Вагнер (17), Битадзе (14 + 15 подборов).

М: Шэннон (33), Макдэниэлс (18), Рид (15), Дивинченцо (12).

«Кливленд» — «Атланта» — 122:116 (33:29, 27:38, 44:20, 18:29)

К: Митчелл (31), Э. Мобли (22 + 21 подбор), Харден (21), Аллен (16).

А: Александер-Уокер (25), Куминга (24), Оконгву (18), Макколлум (12), Джонсон (12 + 11 подборов), Дэниэлс (12).

«Детройт» — «Милуоки» — 137:111 (34:28, 41:29, 37:29, 25:25)

Д: Дюрен (21), Д. Робинсон (20), Холланд (18), Каннингем (13 + 10 передач).

М: Роллинз (23), Дженг (17), Райан (16), Принс (15), Грин (13).

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