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«Кливленд» прервал 10-матчевую серию поражений

05:31
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«Кливленд» обыграл «Атланту» в матче регулярного чемпионата НБА (112:111). «Кавальерс» прервали 10-матчевую серию поражений.

В другой встрече «Орландо» уступил «Детройту» (93:105).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Атланта» — 112:111 (28:27, 30:28, 26:29, 28:27)

К: Секстон (29), Гарлэнд (17), Уиндлер (15).

А: Янг (28 + 12 передач), Хертер (22), Коллинз (13).

«Орландо» — «Детройт» — 93:105 (24:34, 27:19, 14:26, 28:26)

О: Вучевич (20), Фурнье (14), Росс (13).

Д: Ли (21), Джексон (18), Грант (17).

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