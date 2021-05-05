«Клипперс» прервали серию поражений, обыграв «Торонто»
07:38
«Клипперс» обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА (105:100). Команда из Лос-Анджелеса прервала свою трехматчевую серию поражений.
«Клипперс» идут на 3-м месте в Западной конференции. «Торонто» занимает 11-ю строчку в Восточной конференции.
НБА
Регулярный чемпионат
«Клипперс» — «Торонто» — 105:100 (26:30, 22:24, 34:28, 23:18)
К: Джордж (22), Моррис (22), Джексон (18).
Т: Ванвлит (27 + 13 передач), Сиакам (24), Берч (13).
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