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«Клипперс» прервали серию поражений, обыграв «Торонто»

07:38
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«Клипперс» обыграли «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА (105:100). Команда из Лос-Анджелеса прервала свою трехматчевую серию поражений.

«Клипперс» идут на 3-м месте в Западной конференции. «Торонто» занимает 11-ю строчку в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

«Клипперс» — «Торонто» — 105:100 (26:30, 22:24, 34:28, 23:18)

К: Джордж (22), Моррис (22), Джексон (18).

Т: Ванвлит (27 + 13 передач), Сиакам (24), Берч (13).

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