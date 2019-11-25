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«Клипперс» разгромили «Нью-Орлеан», Харрелл оформил дабл-дабл

07:28
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«Клипперс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА разгромили «Нью-Орлеан» (6-11) — 134:109. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Монтрез Харрелл, оформивший дабл-дабл из 34 подборов и 12 подборов. Пол Джордж не принимал участия во встрече.

«Клипперс» (12-5) одержали пятую победу кряду.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 134:109 (40:27, 32:29, 28:31, 34:22)

Л: Харрелл (34+12 подборов), Леонард (26)

Н: Ингрэм (24)

25 ноября.

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