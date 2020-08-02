«Клипперс» разгромили «Нью-Орлеан», Джордж и Леонард набрали 52 очка на двоих

«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА разгромили «Нью-Орлеан» — 126:103. Самым результативным игроком встречи стал форвард калифорнийцев Пол Джордж, он набрал 28 очков.

«Клипперс» (45-21) закрепились на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Орлеан» (28-38) опустился на 12-ю позицию.

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«Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 126:103 (37:25, 40:20, 26:21, 23:37)

К: Джордж (28), Леонард (24), Джексон (15)

Н: Александер-Уокер (15), Ингрэм (14)

1 августа.