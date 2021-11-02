«Клипперс» победили «Оклахому»
«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке победили «Оклахому» со счетом 99:94.
В составе хозяев больше всех набрал Пол Джордж — 32 очка. У гостей самым результативным стал Шей Гилджес-Александер (28 очков).
НБА
Регулярный сезон
«ЛА Клипперс» — «Оклахома» — 99:94 (14:23, 26:21, 26:30, 33:20)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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