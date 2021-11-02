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«Клипперс» победили «Оклахому»

07:59
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«Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА на своей площадке победили «Оклахому» со счетом 99:94.

В составе хозяев больше всех набрал Пол Джордж — 32 очка. У гостей самым результативным стал Шей Гилджес-Александер (28 очков).

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Клипперс» — «Оклахома» — 99:94 (14:23, 26:21, 26:30, 33:20)

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Роман Шишов все материалы автора
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