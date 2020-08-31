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«Клипперс» победили «Даллас» и выиграли серию

01:25
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«Клипперс» выиграли у «Далласа» (111:97) в матче первого раунда плей-офф НБА. Команда победила в серии со счетом 4-2 и пробилась в следующий раунд.

В составе победителей самым результативным стал Кавай Леонард — 33 очка. У «Далласа» 38 очков в активе Луки Дончича.

Во втором раунде «Клипперс» сыграют с победителем пары «Денвер» — «Юта».

НБА

Плей-офф

Западная конференция

Первый раунд

Шестой матч

«Даллас» — «Клипперс» — 97:111 (34:29, 17:28, 23:28, 23:26)

30 августа.

Счет в серии: 2-4

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